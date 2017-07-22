ننشر برنامج "ثقافة أسوان" للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

أسوان-إيهاب عمران:

ينظم فرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتستمر من اليوم 22 يوليو، إلى 27 يوليو الحالي.

وقال إدريس، إنه ستقام اليوم أمسية شعرية يشارك فيها شعراء أسوان بقصر ثقافة العقاد، إلى جانب إقامة معرض تصوير فوتوغرافي للفنان ماهر الشاذلي بقصر ثقافة أسوان.

وفي يوم 23 يوليو، تقام أمسية شعرية بعنوان "ثورة يوليو بعيون شعراء الصعيد" بقصر ثقافة أسوان، ومحاضرة "ثورة يوليو في عيون أبنائنا" للدكتور أحمد كامل الرشيدي، يعقبها عرض لفرقة كورال أطفال العقاد، في قصر ثقافة العقاد.

وفي يوم 24 يوليو، يعرض فيلم وثائقي عن ثورة يوليو بقصر ثقافة أسوان، ومحاضرة "أهم انجازات ثورة يوليو" للباحث جمال وهبي بقصر ثقافة كوم أمبو، كما يعرض فيلم تسجيلي عن "رموز ثورة يوليو" يعقبه ندوة عن الفيلم بقصر ثقافة السباعية، وفي يوم 25 يوليو ستقام أمسية شعرية بقصر ثقافة حسن فخر الدين بنصر النوبة.

وفي يوم 26 يوليو، تقام أمسية شعرية، ومعرض رسوم أطفال ببيت ثقافة كلابشة، وعرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية بمكتبة أدندان.

وتختتم الاحتفالات يوم 27 يوليو بعرض لفرقة أسوان للفنون الشعبية على مسرح فوزي فوزي، وأمسية شعرية وعرض لفرقة إدفو للإنشاد الديني ببت ثقافة إدفو.