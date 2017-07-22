بالأسماء.. إصابة 9 في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب 9 أشخاص بجروح وكسور في انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم السبت، على طريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة كامب شيزار.

وتلقى قسم شرطة باب شرقي، بلاغًا بانقلاب ميكروباص على طريق الكورنيش، انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث.

وقال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح وكسور وكدمات مختلفة، لافتًا إلى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفتى رأس التين العام والجمهورية العام.

وحصل "مصراوي" على كشف بأسماء المصابين وهم: "محمود العزب جاد محمد"، 50 عامًا، و "أمينة محمد جمعة"، 58 عامًا، و"يوسف إبراهيم النجار"، 20 عامًا، و"كريم إبراهيم عباس"، 29 عامًا، و"آلاء حمادة عبدالسلام"، 15 عامًا، و"عمر السيد عبدالفتاح"، 9 سنوات، و"نوران حمادة عبدالسلام"، 25 عامًا، و"بثينة حمادة عبدالسلام"، 30 عامًا، و"هويدا السيد عبدالفتاح"، 12 عامًا.

حرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.