أخبار عاجلة

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 9 في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 9 في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية

03:36 م السبت 22 يوليو 2017

بالأسماء.. إصابة 9 في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية

انقلاب سيارة ميكروباص - ارشيفية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب 9 أشخاص بجروح وكسور في انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم السبت، على طريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة كامب شيزار.

وتلقى قسم شرطة باب شرقي، بلاغًا بانقلاب ميكروباص على طريق الكورنيش، انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث.

وقال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح وكسور وكدمات مختلفة، لافتًا إلى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفتى رأس التين العام والجمهورية العام.

وحصل "مصراوي" على كشف بأسماء المصابين وهم: "محمود العزب جاد محمد"، 50 عامًا، و "أمينة محمد جمعة"، 58 عامًا، و"يوسف إبراهيم النجار"، 20 عامًا، و"كريم إبراهيم عباس"، 29 عامًا، و"آلاء حمادة عبدالسلام"، 15 عامًا، و"عمر السيد عبدالفتاح"، 9 سنوات، و"نوران حمادة عبدالسلام"، 25 عامًا، و"بثينة حمادة عبدالسلام"، 30 عامًا، و"هويدا السيد عبدالفتاح"، 12 عامًا.

حرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حملة قومية لعلاج مصابي "البلهارسيا" في الإسماعيلية

    أخبار

  • "الصحة" توافق على تطوير مستشفى "كفر شكر" بـ200 مليون جنيه

    أخبار

  • فحص 80% من العاملين بصحة المنوفية ضد فيروس C

    أخبار

  • ضبط أدوية محظورة ومنتهية الصلاحية في صيدليتين ببني سويف

    أخبار

إعلان

310accebb2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي

روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا

روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا

مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي

مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟