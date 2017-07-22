إسرائيل تطالب الرئيس الفلسطيني بإدانة فورية لحادث الطعن بمستوطنة حلميش

تل ابيب - (د ب أ):

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي افيجدور ليبرمان، السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة إدانة حادث الطعن في مستوطنة حلميش في الضفة الغرتبية .

جاء ذلك خلال زيارة ليبرمان للمنزل الواقع في مستوطنة حلميش بالضفة الغربية والذي شهد قيام فلسطيني بقتل 3 مستوطنين واصابة أخر في إعتداء طعن امس الجمعة. ولقى الفلسطيني حتفه بنيران جنود إسرائيليين،بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال ليبرمان إن إسرائيل تطالب بالإدانة الفورية للهجوم من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأضاف أنه يتعين على عباس أن يصدر "إدانة واضحة للمذبحة التي ارتكبت امس ضد أسرة بريئة لم تكن تشكل خطرا على أحد، وهو ذبح فظيع ارتكب خلال عشاء عائلة ليلة السبت".

وبعد التشاور مع كبار قادة الضفة الغربية، قال ليبرمان انه سوف يتم هدم منزل المعتدي على الفور.

ومن جهة أخرى، داهمت قوات إسرائيلية منزل الفلطسيني منفذ حادث الطعن والقت القبض على شقيقه.

جاء حادث الطعن وسط المصادمات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية على خلفية التوترات بشأن المسجد الأقصى بعد قيام إسرائيل بوضع بوابات الكترونية عند الابواب المؤدية للمسجد في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون.

وجاء وضع البوابات الإلكترونية بعد مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين في اطلاق نار داخل احد باحات المسجد الاقصى يوم الجمعة قبل الماضي .