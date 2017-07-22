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مدير مباحث الإسكندرية: لن نسمح بإفساد البطولة العربية

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مدير مباحث الإسكندرية: لن نسمح بإفساد البطولة العربية مدير مباحث الإسكندرية: لن نسمح بإفساد البطولة العربية

التحرير

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أكد اللواء شريف عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، جاهزية القوات لتأمين البطولة العربية للأندية بمشاركة 10 فرق، والتي ستقام بملاعب برج العرب والإسكندرية إلى جانب السلام بالقاهرة.
 
وناشد "عبد الحميد" -في تصريحات لـ"التحرير" اليوم السبت- الجماهير للتعاون مع قوات الأمن، محذرا من القيام بأي أعمال شغب "كل من يخطىء سيحاسب حساب شديد"، مؤكدا أنه لن يسمح بالخروج عن النص سواء داخل الملعب أو خارجه، وأن هناك تعليمات صارمة بالتعامل الفوري مع مثيري الشغب.
 
وأشار مدير المباحث الجنائية الى أن خطة التأمين تعتمد على انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة (مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي) بالاشتراك مع القوات المسلحة، وتكثيف الخدمات بالطرق المؤدية إلى الملاعب.

وشدد اللواء شريف عبد الحميد على انتشار عناصر الشرطة السرية بأماكن إثقامة الفريق المشاركة في البطولة، علاوة الدوريات المتحركة؛ لملاحظة الحالة الأمنية.

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كان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أعلن جاهزية المحافظة لاستضافة البطولة التي ستنطلق، مساء اليوم.
 
ورحب "سلطان" بالفرق العشرة، مؤكدا أن الإسكندرية مدينة ذات طابع مميز، تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية، موضحا أن إقامة البطولة على أرضها يؤكد قيمة الإسكندرية العظيمة.

 وتقام مباريات المجموعة الثانية التى تضم " المصري، النصر السعودي، العهد اللبناني، اتحاد الفتح المغربي"، والثالثة "الترجي التونسي، الهلال السعودي، نفط الوسط العراقي، المريخ السوداني)، ولقاءات الدور قبل النهائي والنهائي بملعب الإسكندرية وستاد "الجيش" ببرج العرب.

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التحرير

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