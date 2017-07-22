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نائب نجع حمادي يعزل فصول مدرسة إعداية بسبب الثأر بين الأهالي

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نائب نجع حمادي يعزل فصول مدرسة إعداية بسبب الثأر بين الأهالي نائب نجع حمادي يعزل فصول مدرسة إعداية بسبب الثأر بين الأهالي

التحرير

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حصل النائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة نجع حمادي، في محافظة قنا، على موافقة رئيس قطاع مكتب وزير التربية والتعليم، بشأن فصل فصول المرحلة الإعدادية، لطلاب نجع قطية، عن مدرسة السلامية الإعدادية، لاعتبارات أمنية.

وطالب النائب وزير التربية والتعليم، بالموافقة على فصل فصول طلاب المرحلة الإعدادية، لأهالي نجع قطية، إداريًا، وماليًا، عن مدرسة السلامية الإعدادية، مشيرًا إلى وجود بعض الخلافات الثأرية بين البلاد، والقبائل، مطالبا بأخذ هذه الأحداث في الاعتبار، مؤكدًا أن تنفيذ هذا المطلب يساهم في استقرار العملية التعليمية، ويصب في مصلحة الطلاب.

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ووجّه رئيس قطاع مكتب وزير التربية والتعليم، مدير مديرية قنا، بالموافقة على مطلب النائب، للاعتبارات التي تم ذكرها في المطلب.

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التحرير

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