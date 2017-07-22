المتهمة بقتل زوجها اللبناني بالقليوبية: «كنت فاكراه غني لقيت حالته كرب»

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أمرت نيابة القناطر الخيرية بإشراف المستشار وليد البيلي، اليوم السبت، بحبس ربة منزل وشقيقها ومتهم ثالث 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بقتل زوج الأولى "لبناني الجنسية" بالقناطر الخيرية، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

وخلال التحقيقات، قالت الزوجة إنها قبلت الزواج من الضحية بعقد عرفي رغم فارق السن بينهما؛ طمعا في الاستيلاء على أمواله، واكتشفت -بعد مرور فترة قصيرة- أنه لا يملك إلا ما يقضي به أمور حياته اليومية بامتلاكه محل منجد بشبرا الخيمة، فقررت سرقة المنقولات الزوجية "كنت فاكراه غني لقيت حالته كرب".

وأضافت المتهمة أنها جلست وشقيقها من الأم لإعداد الخطة، والذي اتفق مع 3 أشخاص وسائقين اثنين على نقل الأثاث إلى منطقة الخليفة بالقاهرة.

وعن ليلة الجريمة، أعدت الزوجة جلسة "فرفشة" ووضعت للزوج أقراصا مخدرة بكوب شاي أفقدته الوعي، واتصلت بشقيقها الذي حضر بصحبة 3 آخرين، لافتة إلى أنه أثناء إنزال المنقولات استيقظ زوجها فوسوس لهم الشيطان بالتخلص منه "خوفنا يفضحنا ويصرخ أو يبلغ عنا" فأسرعت إلى كتم أنفاسه بيدها، واستعان شقيقها بإيشارب، وأحضر الباقون "حبل غسيل" لتقييده.

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وأوضحت المتهمة أنهم غادروا الشقة، ونجحوا في بيع المنقولات المنزلية بمنطقة الخليفة، واقتسموا المبلغ، مختتمة اعترافاتها "فوجئت بالشرطة لما قبضوا عليا".

وكشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، غموض مقتل "توفيق.ش"، 52 عاما، لبناني الجنسية، بعدما عُثر عليه مشنوقا داخل مسكنه بمركز القناطر الخيرية.

وأشارت تحريات المقدم طارق عادل، رئيس المباحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته "شيماء.ع"، 27 عاما، و"أشرف.ك"، 26 عاما، شقيقها من الأم، و"محمد.ط"، 28 عاما، كهربائي، و"أحمد.ص"، 28 عاما، و"أحمد.أ"، 24 عاما، عاطل.