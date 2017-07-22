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46 ألف طالب يتظلمون من نتائج الثانوية العامة

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46 ألف طالب يتظلمون من نتائج الثانوية العامة 46 ألف طالب يتظلمون من نتائج الثانوية العامة

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قال خالد عبد الحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب المتظلمين من نتائجهم بلغ 46 ألف طالب وطالبة في قطاعات الثانوية العامة الأربعة على مستوى الجمهورية، وإن جميع الطلاب يعتقدون أنهم أصحاب حق، إلا أن عدد من يستحقون درجات زيادة يكون محدودًا للغاية، وهناك لجان على مستوى عال يتم تشكيلها للتظلمات لفحص شكاوى الطلاب وملاحظاتهم.

وأشار عبد الحكم إلى إن هناك مبررات لكثرة عدد الطلاب المتظلمين من نتيجة امتحانات الثانوية العامة، لأن كل طالب يسعى إلى تحصيل أكبر عدد من الدرجات.

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وكان الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات، قال في تصريحات سابقة، إن إجمالي عدد الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة هَذا العام ٥٨٥ ألفًا و٦٤ طالبًا وطالبة، وإن عدد الحاضرين وصل إلى ٤٨٠ ألفًا و٩٤١ طالبًا، وعدد الناجحين ٣٤٨ ألفًا و١٠٦ طلاب وطالبة بنسبة نجاح ٧٢.٤٪‏.

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