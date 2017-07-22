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إغلاق 155 منشأة غذائية وإعدام 3032 كيلو أغذية فاسدة في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

إغلاق 155 منشأة غذائية وإعدام 3032 كيلو أغذية فاسدة في الدقهلية

03:28 م السبت 22 يوليو 2017

إغلاق 155 منشأة غذائية وإعدام 3032 كيلو أغذية فاسدة في الدقهلية

أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أغلق الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، 155 منشأة غذائية غير مرخصة وتنقصها الاشتراطات بنطاق الدقهلية.

وقرر "الشعراوي" إعدام 3032 كيلو أغذية متنوعة وعصائر ومشروبات لمخالفة المواصفات الصحية، وجاء قرار محافظ الدقهلية، عقب إطلاعه على تقرير نتائج الحملات لإدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، والذي عرضه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بعد المرور على 419 من المنشآت الغذائية، شملت محلات بيع الأغذية والمطاعم ومختلف منافذ البيع خلال الأسبوع الماضي.

ووجه "الشعراوي" بسرعة الانتهاء من كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، واستمرار جهود مديرية الصحة، في شن حـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز، حرصًا على صحة وحياة المواطنين وتطبيق القانون لردع المخالفين.

من جهته أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أنهم سحبوا 563 عينة أغذية متنوعة وحرروا 239 محضرًا، بإجمالي مضبوطات 3000 كيلو من السلع المتنوعة، في إطار تكثيف الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت.

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