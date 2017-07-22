محافظ بني سويف يوجه بحل مشاكل المتضررين من الهبوط الأرضي بـ"الزيتون" (صور)

بني سويف ــ أحمد كامل:

وجه المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، بسرعة تنفيذ إجراءات حل مشكلة 7 منازل بقرية الزيتون شمال المحافظة، التي تعرضت لشروخ وتصدعات وهبوط أرضي مفاجئ.

وشدد المحافظ، خلال زيارته اليوم السبت، للمتضررين من الأهالي بالقرية، على سرعة اتخاذ كل الترتيبات والإجراءات الهندسية والفنية التي تسمح بتنفيذ واتخاذ القرارات المناسبة تجاه المشكلة، وتحديد ملابسات الواقعة والأسباب التي أدت لحدوثها بشكل مفاجئ، وإعداد تقرير فني هندسي عاجل لإمكانية عمل الإجراءات.

وفوجىء عدد من أهالي قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، أول أمس الخميس، بهبوط أرضي داخل منازلهم ما تسبب في تصدع 7 منازل متجاورة من القرية، وحدوث تشققات في الحوائط.

وكلف المحافظ المسؤولين المختصين بالتواجد مع الأسر المتضررة، بشكل مستمر وتوفير كل احتياجاتهم الضرورية لحين حل المشكلة بشكل جذري، وعودتهم لمنازلهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، موجهًا وكيل وزارة التضامن بضرورة صرف مساعدات مادية أو عينية للأسر الأولى بالرعاية من الأهالي المتضررين لمساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة في ظل تعرضهم لهذه المشكلة والتي أثرت قطعًا على ظروف معيشتهم.

وتفقد"حبيب" منازل القرية المتضررة، وناقش مع أساتذة لجنة كلية الهندسة المختصة بدراسة أسباب المشكلة، ووضوع الحلول الهندسية المناسبة، وحالة المنازل التي تعرضت لهذا الهبوط الذي تسبب في إصابة هذه المنازل بالتصدعات والشروخ.

والتقى المحافظ الأهالي، واستمع لمطالبهم، واعدهم بعدم ادخار أي جهد في سبيل حل المشكلة وتحقيق كافة أوجه الرعاية المطلوبة لهم، واستمع لمشاكلهم في عدد من الخدمات والتي وعد بإجراءات سريعة لتحسين مستوى الخدمات.