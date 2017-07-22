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هذا ما تفعله كوريا الجنوبية عندما تصل درجة الحرارة 38

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مصراوي Masrawy

هذا ما تفعله كوريا الجنوبية عندما تصل درجة الحرارة 38

03:23 م السبت 22 يوليو 2017

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كتبت- هاجر حاتم:

حذرت كوريا الجنوبية خلال هذه الأيام عبر أرصادها الرسمية من ارتفاع في درجة الحرارة على الكثير من المناطق في البلاد، حيث وصلت درجة الحرارة في العاصمة "سيول" إلى 35 درجة مئوية، وفي مدينتي "دايجو" و "بوسان" إلى 37 و 31 درجة مئوية، مما تعتبره كوريا قلق يهدد صحة مواطنيها.

وعن حقيقة ذلك تواصل "مصراوي" مع أحد المصريين المقييمن بكوريا الجنوبية أوضح أن الدولة تقوم بإرسال رسائل خاصة عبر الهواتف الخلوية لجميع مواطنيها في آن واحد، لتصل لكل الأشخاص في نفس الوقت، يكون فيها ارشادات عامة خاصة بحرارة الجو، وضرورة الوقوف في أماكن الظل في أوقات الظهيرة.

كما تقوم الدولة بتشغيل ماكينات رش المياه، للتقليل من الرطوبة العالية.

يذكر أنه هناك قانون دولي بأنه يتم منح إجازات للعاملين في الأماكن المكشوفة في حين وصلت درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وفقًا لما ذكره وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد لـ "مصراوي".

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مصراوي Masrawy

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