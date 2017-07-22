بالصور- بـ"الإطفاء" وقطع الكهرباء.. السيطرة على حريق في محطة وقود بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

سيطرت قوات الدفاع المدني بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، باستخدام 8 سيارات إطفاء، على حريق نشب في 3 سيارات بمحطة وقود بقرية الواسطى في مركز الفتح.

تلقت المهندسة نبيلة علي محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، إخطارًا من غرفة غرفة الوحدة المحلية، يفيد باشتعال حريق في ثلاث سيارات داخل محطة وقود بمدخل قرية الواسطى بمدينة الفتح، وهي السيارة رقم "ي.ص 9258 نقل"،محملة بالمواد البترولية، وسيارة أخرى داخل المحطة تحمل رقم "س.أ.ف 1759 نقل"، وسيارة ملاكي رقم "109134" ملاكي أسيوط.

وانتقل رئيس مركز ومدينة الفتح إلى مكان الحريق، واللواء جمال وهبي، رئيس مرور أسيوط، وقوات أمنية بمركز شرطة الفتح برئاسة العقيد محمد العسقلاني، مأمور المركز، وجرى الدفع بـ8 سيارات إطقاء، وقطعت الكهرباء عن المنطقة.

وذكر شهود عيان أن الحريق شب أثناء تفريغ حمولة المواد البترولية بمحطة الوقود، وانتقل إلى سيارات أخرى أثناء التموين من المحطة دون وقوع أية خسائر في الأرواح.