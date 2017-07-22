أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. مياه الصرف تطارد "الجزارين" وتدفعهم للتظاهر أمام "محافظة أسيوط"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. مياه الصرف تطارد "الجزارين" وتدفعهم للتظاهر أمام "محافظة أسيوط"

03:08 م السبت 22 يوليه 2017

  • عرض 8 صورة

    3b54bff78d.jpg

  • عرض 8 صورة

    996128af63.jpg

  • عرض 8 صورة

    e2099f58fd.jpg

  • عرض 8 صورة

    bfb39a5e28.jpg

  • عرض 8 صورة

    38d47c13aa.jpg

  • عرض 8 صورة

    051d354f2f.jpg

  • عرض 8 صورة

    4b7e623aa0.jpg

  • عرض 8 صورة

    94c7e6a996.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- بـ

الألبوم التالى

بالصور- بـ"الإطفاء" وقطع الكهرباء.. السيطرة على حريق في محطة وقود

أسيوط - أسامة صديق:

تجمهر العشرات من الجزارين، اليوم السبت، أمام ديوان عام محافظة أسيوط، احتجاجًا على تعطل كل الأدوات بالمجزر الجديد، الذي نقلوا إليه منذ أشهر، مطالبين بالعودة إلى المجزر القديم حتى الانتهاء من صيانة وإصلاح الجديد.

وقال صالح محمد، جزار، إن المجزر الجديد غير صالح، وتكررت فيه أزمة اختلاط المياه بالصرف الصحي، مضيفًا: "نرفض غسل اللحوم بتلك المياه".

كان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، قد أصدر قرارًا في وقت سابق بنقل المجزر القديم من منطقة عرب المدابغ بغرب مدينة أسيوط إلى المجزر الجديد على طريق المطار، بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأرجع المحافظ سبب النقل حينئذ، إلى أن المجزر القديم غير صالح لذبح المواشي، نظرًا لطفح مياه الصرف الصحي المستمر داخله، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- بـ"الإطفاء" وقطع الكهرباء.. السيطرة على حريق في محطة وقود

    أخبار

  • بالصور.. تشييع جثمان شهيد أسيوط في حريق إدفو

    أخبار

  • غدًا.. بدء تشغيل الطريق المؤقت البديل لقناطر أسيوط القديمة

    أخبار

  • السجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين بحرق فرع بنك في المنيا

    أخبار

إعلان

3948c53216.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل