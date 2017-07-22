بالصور.. مياه الصرف تطارد "الجزارين" وتدفعهم للتظاهر أمام "محافظة أسيوط"

أسيوط - أسامة صديق:

تجمهر العشرات من الجزارين، اليوم السبت، أمام ديوان عام محافظة أسيوط، احتجاجًا على تعطل كل الأدوات بالمجزر الجديد، الذي نقلوا إليه منذ أشهر، مطالبين بالعودة إلى المجزر القديم حتى الانتهاء من صيانة وإصلاح الجديد.

وقال صالح محمد، جزار، إن المجزر الجديد غير صالح، وتكررت فيه أزمة اختلاط المياه بالصرف الصحي، مضيفًا: "نرفض غسل اللحوم بتلك المياه".

كان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، قد أصدر قرارًا في وقت سابق بنقل المجزر القديم من منطقة عرب المدابغ بغرب مدينة أسيوط إلى المجزر الجديد على طريق المطار، بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأرجع المحافظ سبب النقل حينئذ، إلى أن المجزر القديم غير صالح لذبح المواشي، نظرًا لطفح مياه الصرف الصحي المستمر داخله، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.