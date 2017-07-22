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ضبط اخصائي جودة زوّر أختام القنصلية السعودية للنصب على راغبي السفر

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ضبط اخصائي جودة زوّر أختام القنصلية السعودية للنصب على راغبي السفر ضبط اخصائي جودة زوّر أختام القنصلية السعودية للنصب على راغبي السفر

مصراوي Masrawy

ضبط اخصائي جودة زوّر أختام القنصلية للنصب على راغبي السفر

03:16 م السبت 22 يوليو 2017

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على إخصائي جودة، لتزويره أختام القنصلية العامة المصرية بجدة والرياض، للنصب على المواطنين راغبي السفر للملكة العربية السعودية، والحصول على أموال نظير الأوراق المزيفة.
وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من العاملين في مجال تصنيع "الأختام والزنكوغراف"، بحضور أحد الأشخاص لتصنيع أختام شعار الجمهورية الخاصة بالقنصلية العامة المصرية في جدة والرياض وتصديقات خاصة بالمملكة العربية السعودية دون تكليف رسمي من الجهات المختصة.
كشفت التحريات صحة الواقعة، واستهدفت قوات الأمن المتهم، وتمكن ضباط المباحث تحت إشراف العميد محمد منصور مدير مباحث القاهرة، من ضبطه ويدعى (خالد ا، 39 سنة، أخصائي رقابة جودة).
وكشفت التحريات أن المتهم مطلوب للتنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي، وبحوزته 6 أختام مزورة ومدون عليها وزارة الخارجية القنصلية العامة لجمهورية العربية في الرياض وأخرى في جده.
اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، لاستخدامهم في النصب على المواطنين من راغبي السفر للملكة العربية السعودية، وتزوير التوكيلات العامة الرسمية.
تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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