للعريس.. أيهما الأفضل في زفافك "الكرافات" أم "البابيون"؟



كتب هشام عواض:

يسعى العريس في حفل زفافه أو حفل خطوبته للظهور في ليلته في أبهى مظهره ، بداية من الحذاء وحتى قصّة شعره.

ومن التفاصيل الصغيرة التي قد يحتار فيها العريس هي الحيرة بين ارتداء الكرافات أم البابيون؟، خاصة إذا كان ليس لديه دراية كبيرة بالملابس الرسمية والخاصة بالمناسبات.

وأوضح عدد من البائعين في محال البدل لـ"مصراوي" عن الفرق بين بين الكرافات والبابيون وأيهما اللأفضل.

قال وائل عبد الحميد وهو مدير فرع محل شهير لبيع البدل، إن كثير من الشباب يحتار بين الكرافات والبابيون ويختلف الأمر في النهاية حسب ذوق الشخص نفسه، إلا أنه بشكل عام البابيون هي الأفضل لأنها "الأشيك" بكثير من الكرافات وتعطي للعريس إطلالة متميزة في الفرح.

وأضاف "عبد الحميد"، أن كثير من الشباب يقومون بالترتيب المُسبق مع باقي الشباب من أصدقائهم وأقاربهم بأنهم يرتدون الكرافات والعريس يرتدي البابيون حتى يكون مميز بين الحضور، والبعض يفعل العكس والعريس هو من يرتدي الكرافات.

وأوضح محمد شعبان، وهو بائع في محل لبيع البدل، أن هناك بعض موضات الكرفاتات الحديث التي ظهرت منذ فترة ولا تزال موضة لها جمهورها مثل الكرافات التي تسمى "الزجاجية" ولها بريق، وهناك الكرافات الـ"slim"، لكن الأفضل هي البون لأن من يرتديها "تكون عليه العين"، ولهذا يجب على العريس أن يرتديهاوظهرت أحجام كثيرة منها تناسب الجميع.

وأضاف "شعبان"، أن هناك موضة جديدة من الكرافات تسمى "تاي تريكو" ومن حيث البابيون موضة الـ"بيبيون تريكو"، وهي موضات أخذة في الانتشار، وأكد أنه أولًا وأخيرًا ارتداء الكرافات يرجع إلى ذوق العريس.