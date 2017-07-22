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حظر إعلامي في الزمالك قبل مواجهة الفتح

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حظر إعلامي في الزمالك قبل مواجهة الفتح حظر إعلامي في الزمالك قبل مواجهة الفتح

التحرير

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكره القدم بنادي اقامه مرانه الأخير في الثامنه مساء اليوم السبت، بملعب برج العرب الفرعي استعدادا لمواجهة الفتح المغربي غدًا باستاد الاسكندريه في أولى مباريات الفريق الأبيض في المجموعه الثانية للبطولة العربية والتي تضم أيضا النصر السعودي والعهد اللبناني.

وتلقي البرتغالي إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك شريطين لمباريات الفتح المغربي لدراستها والتعرف علي طريقه الأداء لوضع الخطط المناسبه كما شاهد لقائي الزمالك مع الفتح واللذين اقيما في بطوله الكونفدرالية الموسم قبل الماضي.

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يشار إلى أن البرتغالي أوجستو إبناسيو المدير الفني للقلعة البيضاء، قرر اقامه المران مغلقا بدون حضور إعلامي.

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التحرير

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