«الكاف» يرفض إقامة أمم إفريقيا خارج القارة السمراء

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رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» بشكل رسمي، بعض المقترحات التي قدمها عمرو شاهين، مسؤول التسويق بالكاف، مؤخرًا، من أجل تطوير بطولة أمم إفريقيا.

واقترح شاهين، على الجمعية العمومية بالاتحاد الإفريقي، إقامة البطولة خارج القارة السمراء، وهو ما تم رفضه، واعتمد الكاف مشاركة الدول الإفريقية في البطولة فقط، رافضًا فكرة دعوة بعض المنتخبات من خارج القارة.

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يذكر أن الاتحاد الإفريقي وافق على إقامة البطولة في شهر يونيو بدلاً من يناير، حفاظًا على سير المسابقات المحلية في البلاد الإفريقية بشكل منتظم، على أن يتم تطبيق ذلك بداية من نسخة 2019 بالكاميرون.