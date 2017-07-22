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الجيش السوري يعلن وقف الأعمال القتالية في بعض مناطق الغوطة الشرقية

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مصراوي Masrawy

الجيش السوري يعلن وقف الأعمال القتالية في بعض مناطق الغوطة الشرقية

02:55 م السبت 22 يوليو 2017

الجيش السوري يعلن وقف الأعمال القتالية في بعض مناطق الغوطة الشرقية

الجيش السوري

القاهرة - (مصراوي)
أعلن الجيش السوري وقف الأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق اعتباراً من الساعة 12,00 ظهر اليوم السبت.

وأكدت القيادة العامة للجيش أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق لوقف الأعمال القتالية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قيادة القوات الروسية في سوريا أبرمت مع المعارضة السورية اتفاق ضبط آلية عمل منطقة وقف التصعيد في الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية دمشق.

وأشارت المصادر الروسية إلى أن الجانبين قررا بموجب الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية، تسيير أول قافلة إنسانية إلى المنطقة المذكورة وإجلاء أول دفعة من المصابين والجرحى اعتبارا من الـ22 من يوليو الجاري، بحسب "روسيا اليوم".

وتدور اشتباكات حادة بين قوات النظام السوري، والفصائل المعارضة المسلحة التي تسيطر على غوطة دمشق الشرقية، وتدخل الغوطة ضمن المناطق الأربع التي تشملها خطة "خفض التصعيد" المبرمة بين روسيا وايران الحليفتين للنظام وتركيا الداعمة للمعارضة في مايو الماضي.

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