هشام عرفات: الانتهاء من أعمال الكباري والأنفاق لمشروع محور بنها شبرا خلال أيام

كتب - ياسر عمارة:

قال هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، إنه سيتم الانتهاء من أعمال الكباري والأنفاق لمشروع محور "بنها- شبرا" خلال الأيام القليله المقبلة .

وأوضح عرفات، في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه تم إنشاء 38 كوبري و24 نفقًا، ينتهي تنفيدها الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى الانتهاء من جميع أعمال الطرق والكباري خلال شهر أغسطس المقبل، مضيفًا أنه يتم تركيب إشارات ولوحات إرشادية في بعض القطاعات التي انتهت شركة النيل العامة للطرق من تنفيذها، أو الأعمال التي نفذتها شركة السعداوي.

وأشار عرفات إلى أنه تم تكثيف العمل خلال 4 أشهر لتسليم المشروع قبل الموعد المحدد، حرصًا من الدوله علي التيسير علي المواطنين وتخفيف العبئ القائم علي الطرق المرتبطة بالطريق الدائري الإقليمي.

ولفت الوزير إلى أنه بناءً علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن يتم افتتاح الطرق والكباري قبل الانتهاء من إنشاء محطات خدمات الوقود الموجوده علي جانبي الطريق من جانب جهاز الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه، متمثلا في الشركه الوطنيه للبترول، نظرًا لأهمية الطريق الاستراتيجية المتمثله في ربط الطريق الاقليمي بالطريق الدائري.

وأوضح أنه يتم حاليًا إنشاء بوابات لدفع الرسوم التي تحددها الجهات المعنيه بالطرق بعد افتتاحها خلال شهر أغسطس.

ومن ناحيه أخري قال عادل ترك رئيس هيئه الطرق والكباري، إن الهيئة قامت بنقل 15 مليون متر مربع من الأتربة المرتفعة عن الأراضي الزراعية المجاورة بمسافة تراوح بين 7 و8 مترًا، واستخدمن ما يقرب من 460 ألف متر مكعب خرسانة مسلحة و 84 ألف متر حديد تسليح، مشيرًا لى أن تكلفة الطريق بلغت حوالي 3.33 مليار جنيهًا، وبلغ إجمالي التعويضات 1.1 مليار جنيهًا، صرفتها الهيئة لأصحاب الأراضي التي انتزعت ملكيتها لإقامة الطريق الدائري والإقليمي عليها.