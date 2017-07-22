محافظ الدقهلية: منحنا قروضًا للشباب بـ261 مليون جنيه ضمن برنامج "مشروعك"

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل برنامج "مشروعك" بنطاق المحافظة بلغت 261 مليون جنيه، للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف "الشعراوي" في تصريحات صحفية، عقب إطلاعه على التقرير المقدم من إدارة المتابعة بشأن نشاط وحدة برنامج "مشروعك"، أن المشروعات المنفذة في إطار البرنامج بلغت 5052 مشروعًا إنتاجيًا وخدميًا واستثماريًا، وفرت 14 ألف فرصة عمل.

وأشار "الشعراوي" إلى أن الدقهلية بهذا الحجم من القروض والمشروعات ومستوى الأداء أصبحت ضمن المحافظات الخمسة المتميزة في تنفيذ "مشروعك" على مستوى الجمهورية.

وأوضح "الشعراوي" أن المراكز المتميزة في تنفيذ البرنامج بنطاق الدقهلية هي "المنزلة، ميت غمر، حي غرب، بلقاس، وأجا"، مؤكدًا السعي الدائم من قبل أجهزه المحافظة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة، لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج.

ووجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بضرورة فتح قنوات جديدة، لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات، لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة، وتعظيم الاستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.