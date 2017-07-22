رئيس هيئة مترو الأنفاق: تلقينا عروضا لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع

كتب – ياسر عمارة:

أكد اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية لمترو الانفاق، أن الهيئة تلقت عروضا مالية وفنية لتنفيذ المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو الانفاق.

وأشار جمال الدين، في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، إلى أن شركة "تاتسي" اليابانية ستتقدم بعروضها لتنفيذ الجزء الأول من المرحلة الممتدة من 6 أكتوبر حتي الجيزة، وأنه ييتم عرض الجزء الممتد من الجيزة إلى الفسطاط خلال شهر أكتوبر، ويتم حاليا فحص كافة العروض المقدمة من الشركات من الناحية المالية والفنية.

وأضاف أنه في حالة قبول عرض الشركة اليابانية بعد دراسة النواحي المالية والفنية، سيتم علي الفور البدء في أعمال حفر الجزء الأول من الخط الرابع لمترو الانفاق في بداية عام 2018 .

وأشار جمال الدين إلى أن المرحلة الأولى من الخط الرابع تبدأ من المحطة التبادلية غرب الطريق الدائري على حدود 6 أكتوبر، مرورا بالمتحف المصري الكبير وتنتهي عند محطة الجيزة.