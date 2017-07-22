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قيادي بـ«دعم مصر»: خطاب السيسي أكد أن قطر "صفر على الشمال" بالنسبة لمصر

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قيادي بـ«دعم مصر»: خطاب السيسي أكد أن قطر "صفر على الشمال" بالنسبة لمصر قيادي بـ«دعم مصر»: خطاب السيسي أكد أن قطر "صفر على الشمال" بالنسبة لمصر

التحرير

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وصف النائب محمد علي عبد الحميد، عضو ائتلاف دعم ، كلمة الرئيس عبد الفتاح  السيسي التي القاها أثناء افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بالقّيمة، وأضاف في تصريحات لـ"التحرير"، إن كلمة الرئيس السيسي كانت تحوي عدة رسائل هامة أبرزها أن قطر مجرد «صفر على الشمال» بالنسبة لدولة كبرى كمصر.

وأضاف أن اطلاق اسم الرئيس الراحل، محمد نجيب، صاحب اللبنة الأولى للقاعدة العسكرية لافته طيبة من الرئيس وإعطاء لكل ذي حق حقه، مشيرا إلى أن افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية تأكيد على إعادة تمركز جديد للجيش المصرى فى المنطقة، لافتا إلى أن المستوى الذي برز به طلاب الكليات العسكرية شيء مشرف أمام العالم.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، قد افتتح اليوم قاعدة محمد نجيب العسكرية اليوم، وسط حضور عربى من أمراء الدول العربية وسفراء عدد من دول المنطقة والعالم، كما شهد الرئيس تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، لأول مرة فى حفل واحد، ويفتتح 3 معسكرات فى عدد من المناطق والجيوش الميدانية، فى إطار خطة الدولة الاستراتيجية لدعم قدراتها العسكرية وتطوير أداء القوات المسلحة

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التحرير

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