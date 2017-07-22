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الأول على المكفوفين بالثانوية: «نعاني من التمييز في الالتحاق بالكليات»

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الأول على المكفوفين بالثانوية: «نعاني من التمييز في الالتحاق بالكليات» الأول على المكفوفين بالثانوية: «نعاني من التمييز في الالتحاق بالكليات»

التحرير

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قال محمد علي، الحاصل على المركز الأول فى الثانوية العامة من الطلاب المكفوفين، إن الطلاب المكفوفين يعانون من الالتحاق ببعض أقسام كلية الآداب، ومحدد لهم قسما تاريخ وعلم نفس فقط، وهذا تمييز واضح بين الطالب العادي والمكفوف.

وطالب علي، المسؤولين بإزالة تلك التميزات قائلا: «إحنا درسنا زينا زى الطلاب العاديين ولم يخفف لنا المنهج فمن حقنا الالتحاق بجميع الكليات».

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وأضاف، أن الأزمة الكبرى توجد فى كليات الآداب، حيث يُمنع دخول المكفوفين لأى قسم عدا التاريخ وعلم النفس قائلا: «لا نعرف السبب فى هذه الاختيارات»، وطالب ببحث هذا الأمر فى أقرب وقت وحله حتى يستطيع الطلاب المكفوفين تحقيق أحلامهم.

وأشار علي، إلى أنه قد تقدم لكلية السياسة والاقتصاد، وإلى الآن لم تظهر نتيجة الشريحة الأولى، مؤكدًا أن الطلاب المكفوفين خلال السنوات الماضية كان لهم الحق فى الالتحاق بكليات السياسة والاقتصاد والإعلام.

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التحرير

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