السيسي للخريجين الجدد: كونوا أهلا للمسؤولية والقدوة (فيديو)

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه لطلاب الخريجين الجدد من الكليات العسكرية التي سيشهد اليوم السبت، حفل تخرجها: "الظروف الحالية تطلب منكم معرفة المبادئ الأساسية لتقودوا مصيرتكم، شرف خدمة هذا الوطن والتضحية في سبيل أمنه هي واجب على أبناء الوطن المخصلين".

أضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية: "أبناء الخريجين رجال القوات المسلحة الباسلة تبدأون اليوم حياتكم العملية في ظرف إقليمي ودولي دقيق يتطلب منكم أقصى درجات اليقظة والاستعداد القتالي ويتطلب منكم كذلك معرفة مجموعة من المبادئ الأساسية التي أمل أن تقود مسيرتكم في الفترة المقبلة".

تابع السيسي: "القوات المسلحة التي نتشرف بالإنضمام إليها هي مؤسسة وطنية عريقة تصون هذا الوطن وتحمي مقدرات أبنائه، فهي ذات تقاليد راسخة تقوم على الكفاءة والولاء التام للوطن، فأعلموا أن شعب مصر وضع ثقته في جيشه ويكن له الأحترام والتقدير والدعم".

أضاف السيسي: "دائما الجيش على مستوى المسئولية التي حمله إياها الشعب وستظل العلاقة بين القوات المسلحة والشعب المصري سرًا مصريا أصيلا وعهدا أبديا بإن الله".

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واستكمل "كونوا أهلا لهذه المسئولية ومستحقين لهذا الشرف وكونوا قدوة ومثالا طيبا محافظا على الانضباط والعسكرية، وحافظوا على طلب العلم والمعرفة الحديثة وكونوا عارفين بقدر وطنكم عازمين على الحفاظ على مجده وتنميته".