5 رسائل للسيسي في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية (فيديو)

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أضاف السيسي، خلال كلمته: "قاعدة محمد نجيب العسكرية صرح يحمل اسم الرئيس الراحل محمد نجيب تكريمًا لإسهامه الوطني، وبرهانًا على وفاء مصر لابن من أبنائها لم يتردد لحظة وإنما أظهر من الشجاعة والبطولة ما يستحق أن نتوقف أمام اسمه بالتقدير والاحترام".

واستشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قائد ثورة يوليو، الذي تجسدت فيه آمال المصريين، نحو الحرية والكرامة، فعبر عنها بإخلاص وكبرياء، ووضع اسم مصر في مكانة عالية.

تابع السيسي: "مصر واجهت تحديات فرضتها عصور وأزمنة متعاقبة، موضحًا أن مصر خاضت معارك الاستقلال الوطني وتحرير الأرض من قبل، فإنها تخوض اليوم معركتين منفصلتين هما مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن قوى الإرهاب والمتطرفين لن يستطيعوا النيل من مصر وأشقائها العرب، موضحا أن الجماعات الإرهابية تحاول دائمًا النيل من معنويات القوات المسلحة وروحها المعنوية.

خاطب الرئيس السيسي قطر وتدخلاتها قائلًا: "لا تتدخلوا فى أمورنا وشئوننا، نحن تجمعنا منطقة واحدة واصولنا واحدة ولكن كل دولة لها خصوصياتها"، وتابع :"دى مصر بتفطر وتتعشى فى يوم بأكل سنة من اكل بعض البلدان، وبنعمل مشروع إسكان فى سنتين بمساحة بلد من هذه البلدان".

واستطرد السيسى، قائلا: "خليك فى حالك وخليك فى بلدك، لن نسمح ابدًا لأحد أن يتدخل فى شئون مصر فالشعب المصري هو سند مصر وسند أمته العربية فى الحق والسلام والبناء والتعمير لا فى الهدم والتخريب والتآمر".

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وناشد الرئيس الطلاب الخريجين الجدد من الكليات العسكرية، :"فلتعلموا أن شرف خدمة الوطن لا يضاهيه شرف والتضحية في سبيل أمنه هي واجب على أبنائه المخلصين، والقوات المسلحة التي تتشرفون اليوم بالانضمام إليها هي مؤسسة وطنية عريقة آلت على نفسها منذ القدم أن تصون الوطن وهي ذات تقاليد عسكرية راسخة تقوم على الكفاءة والفاعلية والانضباط والفداء والولاء التام للوطن".

ووجه الرئيس كلمته للشعب المصري، :"أنا مسنود بيكم ياشعب مصر، وكرامتى وكرامة مصر مرفوعة بيكم، أنا عارف الاسعار عاملة ازاى والمواطن بيعانى إزاى، ولكن انتم شعب عظيم جدًا كل التحية والتقدير لكم، وعلينا بالصبر على التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها لبناء وطننا".