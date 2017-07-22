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من الإسماعيلية إلى الدقهلية.. رحلة السطو على سيارة قمامة وبيعها قطع غيار

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من الإسماعيلية إلى الدقهلية.. رحلة السطو على سيارة قمامة وبيعها قطع غيار من الإسماعيلية إلى الدقهلية.. رحلة السطو على سيارة قمامة وبيعها قطع غيار

التحرير

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تمكنت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص؛ لاتهامهم بسرقة سيارة قمامة تابعة لحي ثان بطريق الإسماعيلية السويس، تحت تهديد السلاح.

وتوصلت تحريات اللواء إبراهيم سلامة، مدير مباحث الإسماعيلية، إلى أنه فى أثناء تفريغ سائق السيارة حمولتها بمنطقة أبو بلح، توقفت سيارة فيرنا سوداء اللون يستقلها 3 ملثمين مدججين بالأسلحة، استولوا على السيارة، وتوجهوا بها إلى محافظة الدقهلية.

وتمكن العميد محمد عربان، رئيس المباحث، من ضبط أحد مرتكبي الحادث بالدقهلية، وذلك فى أثناء بيعه أجزاء من السيارة لتجار قطع غيار السيارات.

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وأرشد المتهم عن المتهمين الهاربين، وتم ضبطهم، وإعادة كل أجزاء السيارة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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التحرير

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