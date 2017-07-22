بالفيديو..ميلان يُمطر شباك بايرن ميونخ برباعية نظيفة

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تغلب نادي إي سي ميلان الإيطالي بقيادة مديره الفني فينتشينزو مونتيلا، على نظيره بايرن ميونخ الألماني بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، برباعية نظيفة، ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال.

وأحرز رباعية الفريق الإيطالي فرانك كيسي في الدقيقة 14، وباتريك كوتروني هدفين في الدقيقتين 25-43، فيما أحرز الهدف الرابع هاكن كالهانجولو في الدقيقة 85.

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يشار إلى أن ميلان خسر أولى مبارياته أمام بوروسيا دورتموند الألماني (3-1)، كما خسر بايرن ميونخ أمام أرسنال بركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.