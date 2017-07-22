أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يخسر بثنائية أمام كريستال بالاس

Google+ Print
بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يخسر بثنائية أمام كريستال بالاس بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يخسر بثنائية أمام كريستال بالاس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تغلب نادي كريستال بالاس بقيادة مديره الفني الهولندي فرانك دي بور، على نظيره وست بروميتش ألبيون بقيادة مدربه توني بوليس، بهدفين مقابل لا شىء، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الدوري الإنجليزي في آسيا هونج كونج 2017، التي أقيمت باستاد هونج كونج ستاديوم.

وشهدت المباراة وجود الدولي المصري أحمد حجازي، المعار من صفوف الأهلي لنادي وست بروميتش بالتشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي بعد مشاركته أمام ليستر سيتي.

شاهد أيضا

وأحرز هدفي كريستال بالاس الصربي لوكا ميليفوجيفيتش في الدقيقة 12، قبل أن يضيف المالي باكاري ساكو الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية