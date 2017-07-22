بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يخسر بثنائية أمام كريستال بالاس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تغلب نادي كريستال بالاس بقيادة مديره الفني الهولندي فرانك دي بور، على نظيره وست بروميتش ألبيون بقيادة مدربه توني بوليس، بهدفين مقابل لا شىء، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الدوري الإنجليزي في آسيا هونج كونج 2017، التي أقيمت باستاد هونج كونج ستاديوم.

وشهدت المباراة وجود الدولي المصري أحمد حجازي، المعار من صفوف الأهلي لنادي وست بروميتش بالتشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي بعد مشاركته أمام ليستر سيتي.

شاهد أيضا

وأحرز هدفي كريستال بالاس الصربي لوكا ميليفوجيفيتش في الدقيقة 12، قبل أن يضيف المالي باكاري ساكو الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.