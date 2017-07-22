بحثًا عن العالمية.. هل يصبح بشكتاش «تشيلسي» الدوري التركي؟

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منذ 5 سنوات، شعرت جماهير الدوري التركي بأن كبار مدينة أسطنبول الثلاثة: بشكتاش وفنربخشة وجلطة سراي، سينقص عددهم إلى اثنين فقط، في ظل الأزمة المالية الحادة التي مر بها بشكتاش بعدما وصلت ديون النادي إلى 250 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب مواجهته نحو 142 قضية قضائية، واستبعاده من المشاركة في المسابقات الأوروبية.

"لم يكن هناك شخص واحد يرغب في إدارة النادي، وكان بشكتاش على وشك الانهيار"، هكذا كانت كلمات فيكريت أورمان عقب انتخابه رئيسًا للنادي في عام 2012، وربما كان على حق في ذلك التوقيت.

والآن وبعد مرور 5 سنوات، اختلفت القصة تمامًا، فلم يستمر بشكتاش منافسًا قويًا ضمن الثلاثة الكبار وحسب، بل ونجح في التتويج بلقب الدوري التركي في آخر موسمين، وبنى الفريق ملعبًا جديدًا هو "فودافون أرينا"، الذي يوجد أمام قصر دولمباهس في مكان مميز للغاية على ضفاف مضيق البسفور، كما نجح الفريق في جذب النجوم من خلال التعاقد هذا الصيف مع مدافع ريال مدريد السابق بيبي.

ويمر بشكتاش بفترة ذهبية في تاريخ النادي، حيث يطمح رئيس أورمان في تدشين قاعدة جماهيرية عالمية للفريق، لا يقل عددها عن 100 مليون مشجع حول العالم.

وبالفعل كتب بشكتاش التاريخ، بعدما أصبح أول ناد يلعب مباراة كرة قدم في الصين، وذلك عندما واجه الأربعاء الماضي نظيره شالكة الألماني، ويبدو أنه سيعود من جديد إلى الصين في الفترة الإعدادية للمواسم المقبلة.

وتحرص كبرى الأندية الأوروبية من مانشستر يونايتد وتشيلسي وبرشلونة وريال مدريد على السفر سنويًا إلى شرق آسيا لخوض المباريات الإعدادية للموسم الجديد هناك، فعلى الرغم من معاناة تلك الفرق من اختلاف التوقيت والحرارة الشديدة، فإنها ضريبة قليلة للغاية لدعم العلامة التجارية لتلك الأندية عالميًا.

وأشار أورمان في شهر أبريل الماضي، إلى أن تشيلسي يملك 300 مشجع حول العالم، فلم لا يملك بشكتاش نفس هذا العدد، خاصة أن الفريقين يمتلكان تقريبًا نفس التاريخ ويوجدان في مدن هامة للغاية في أوروبا من لنجن وأسطنبول.

ويملك بشكتاش حاليًا قاعدة جماهيرية تصل إلى 30 مليون مشجع، بينما يتفوق تشيلسي عليه بعشرة أضعاف هذا الرقم، لذا قرر بشكتاش التوجه إلى شرق آسيا هذا العام لدعم علامته التجارية عالميًا، حيث يرغب رئيس النادي في أن يصل عدد المشجعين إلى 100 مليون مشجع، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

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وأوضح أورمان، أن رحلة الصين هي أول خطوة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث سيكثف النادي من رحلاته في السنوات المقبلة بعدما زار مسؤولون من الصين النادي التركي لبحث خطط طويلة الأمد حول مباريات الفريق في شرق آسيا.

وأكد أورمان، أن رحلات الفريق لن تتوقف عند حدود الصين وحسب، بل يخطط النادي لخوض مباريات في ماليزيا وإندونيسيا وبعض الدول الأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة.

وحصلت شبكة "بي إن" مؤخرًا على حقوق بث مباريات الدوري التركي من شبكة "ديجيترك"، وهو الأمر الذي من المنتظر أن يزيد من قيمة الدوري التركي الذي يعد سادس أقوى دوري في القارة الأوروبية من الناحية الاقتصادية بعد الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي والإيطالي.

وكانت الأندية التركية تعاني في السابق من عدم تغطية مباريات الدوري التركي عالميًا، في الوقت الذي يتم فيه إذاعة الدوري الإنجليزي على سبيل المثال في نحو 212 دولة، بينما كانت مشاهدة مباريات الدوري التركي تقتصر على الاشتراك في شبكة "ديجيترك"، التي لا توفر تعليقًا على المباريات بلغات مختلفة.

وسيذاع هذا الدوري هذا الموسم خارج تركيا، وتحديدًا في فرنسا للمرة الأولى، حيث بدأ الدوري التركي أخيرًا تذاع مبارياته خارج حدود البلاد لزيادة شعبية فرق الدوري التركي عالميًا.

وعانت الأندية التركية في السنوات الأخيرة من تحول فكرة انتخاب رئيس لنادٍ كل عامين أو ثلاثة أعوام من عملية ديمقراطية إلى عملية روتينية، فبناء علامة تجارية عالمية للنادي تحتاج إلى الوقت، بينما يتم انتخاب رؤساء الأندية وفقًا لوعود غير واقعية، فمعظم الرؤساء نجحوا في الانتخابات بعد تعهدهم بأمور يحتاج تحقيقها إلى كثير من الوقت.

كما افتقرت الأندية التركية في الآونة الأخيرة لفكرة التخطيط طويل الأمد، واقتصر الأمر على تحقيق النجاحات في وقت قصير، بينما حصل أورمان على فرصة بناء النادي من الصفر تقريبًا، وتمكن من إجراء التغييرات اللازمة وتقبل النادي الأخطاء التي وقع فيها في السابق، وبدأ في وضع خطط طويلة الأمد لتطوير البنية التحتية للاعبين الشباب ومرافق النادي وأماكن استكشاف المواهب.

وعلى الرغم من عدم وصول بشكتاش إلى وضعية اقتصادية مريحة بعد، فإنه يحرص على الإنفاق بتوازن كبير، وبالنظر إلى منافسيه فنربخشة وجلطة سراي نجد أنهما في وضعية اقتصادية أقوى بكثير، إلا أن هدف رئيس النادي ليس التفوق على منافسيه وحسب بل الوصول إلى العالمية أيضًا.

وأوضح أورمان، أن جودة الدوري التركي في تطور مستمر في ظل قدرته على جذب أبرز اللاعبين، وأفضل المواهب، ويحتاج بشكتاش إلى بعض الوقت لكي بصبح عالميًا، والنادي بدأ بالفعل في اتخاذ أول الخطوات نحو تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أورمان، أن الفريق يضم لاعبين معروفين على الصعيد العالمي مثل بيبي وكواريزما، إلا أن النادي لم يسوّق نفسه بشكل كافٍ خارج تركيا، ولكي تصبح علامة النادي عالمية، لن يتحقق هذا الأمر في يوم واحد، بل يحتاج إلى الوقت، وبالفعل بدأ النادي في الخطوات الأولى، ووضع رؤية طويلة الأمد من خلال وضع أساس المستقبل.