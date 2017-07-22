نائب رئيس حركة فتح يتوقع تراجع الاحتلال عن إجراءاته بعد "قرار التجميد"

القاهرة – (مصراوي):

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بتجميد الاتصال مع حكومة الاحتلال بسبب انتهاكانته بحق المسجد الأقصى والفلسطينيين يتضمن كافة أشكال الاتصال وجوانبه.

وتوقع العالول في تصريحات لوكالة "سما" الفلسطينية، أن أن يقود قرار تجميد الاتصال إلى تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن كل إجراءاته، موضحا أن قرار الرئيس عباس لم يرتبط بإزالة البوابات الإلكترونية فقط وإنما بكافة الإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا العالول الشعب الفلسطيني إلى التوحد والاصطفاف، قائلا " نأمل أن تستجيب حركة حماس لدعوة الرئيس المتكررة بإنهاء الانقسام، لأن هذه اللحظة هي لحظة خطرة ولحظة الحقيقة".

وتساءل نائب رئيس حركة فتح "هل بإمكانهم أن يخرجوا من أجنداتهم الأخرى باتجاه أجندة متعلقة بمستقبل الشعب الفسطيني هذا ماسنشهده خلال الأيام القليلة القادمة".

وقتل ثلاثة فلسطينيين الجمعة وأصيب 450 آخرون خلال مواجهات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين بعد صلاة الجمعة.

جاءت الاشتباكات مع ارتفاع حدة التوتر إثر الإجراءات الأمنية التي فرضتها قوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى منها وضع آلات لكشف المعادن عند مداخله ما أثار غضب المصلين والقيادة الفلسطينية.

وفي نهاية اليوم، قتل ثلاثة إسرائيليين طعنا في مستوطنة بالقرب من رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

كما أصيب إسرائيلي آخر في الهجوم الذي وقع بمستوطنة حلاميش، وقال جيش الاحتلال إن قوات الأمن أطلقت الرصاص على المهاجم وألقت القبض عليه.