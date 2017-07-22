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محافظ المنيا: غرامة ١٥ ألف جنيه على أي سيارة تلقي مخلفات بالمياه والطرق

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مصراوي Masrawy

محافظ المنيا: غرامة ١٥ ألف جنيه على أي سيارة تلقي مخلفات بالمياه والطرق

02:40 م السبت 22 يوليو 2017

محافظ المنيا: غرامة ١٥ ألف جنيه على أي سيارة تلقي مخلفات بالمياه والطرق

محافظ المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أصدر عصام البديوي، محافظ المنيا، قرارًا بضبط أية سيارة أو وسيلة نقل، تلقي بالمخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية والصناعية والسياحية، ومن عمليات الصرف وغيرها، بجوانب الطرق وفي مجارى المياه.

وأمر محافظ المنيا بتحصيل غرامة تقدر بمبلغ خمسة عشر آلاف جنيه لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة ضد المخالفين في هذا الصدد، بحيث لا يتسلم المخالف سيارته إلا بعد سداد الغرامة المالية الموقعة عليه، وصدور قرار من النيابة العامة يقضي بتسلمه السيارة.

وأضاف قرار المحافظ: "حال عدم السداد، يجري التحفظ على وسيلة النقل المخالفة لمدة ستة أشهر، تبدأ من تاريخ تصرف النيابة العامه في المحضر المحرر ضد المركبة المخالفة، أو لحين صدور حكم في التهمة المنسوبة للمخالف أيهما أقرب، مع صرف مكافأة مالية لمن قام أو اشترك في عملية الضبط لوسائل النقل المخالفة، بحيث لا تتجاوز 20% من قيمة المخالفة سواء سددها مرتكب المخالفة أو لم يسددها".

كما حذر المحافظ كل من يُخالف القانون أو يحاول العبث بمقدرات الشعب، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة تضر بالمصلحة العامة للمواطنين.

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