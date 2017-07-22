البنك المركزي يعلق لافتات بالمطار لتوعية الركاب بالمبالغ المسموح بسفرها

كتب- طه عبيد:

وضعت شركة مطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع البنك المركزي، لافتات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية، داخل صالات السفر والوصول، بكميات الأموال المسموح للركاب باصطحابها معهم لدى إنهاء إجراءات سفرهم أو وصولهم من المطار.

وتضمنت اللافتات التي تم توزيعها داخل الصالات عدة نصائح للمغادرين والقادمين، علي رأسها الإفصاح عن المبالغ المالية التي بحوزتهم كشرط أساسي للسماح لهم بالعبور بالمبالغ المحددة، وحتي لا يقع تحت طائلة القانون بدعوي تهريب الأموال.

واكد البنك المركزي أنه لا توجد أي قيود في إدخال أي مبالغ بالنقد الاجنبي، شرط الإفصاح عما يجاوز 10 ألاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخري، وأنه يجوز حمل أوراق من النقد المصري في حدود 5 الاف جنيه مصري، وأن عدم الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة يترتب عليه مسألة قانونية.

وأوضح البنك المركزي أنه يتم السماح للمسافرين المغادرين من غير المصريين فقط بحمل ما تبقي من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول.​