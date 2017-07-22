توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية و"المصري للشئون الخارجية"

كتبت- ندى الخولي:

وقع هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والسفير منير زهران، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، على مذكرة للتعاون بين الوزارة والمجلس وذلك بمقر الوزارة.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، أن أوجه التعاون بين الطرفين تشمل عدد من المجالات منها نقل تجارب دول العالم للمحافظات والمدن والقرى المصرية، وتحقيق الترابط بين المحليات ونظائرها في دول العالم مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن القومي.

كما تهدف مذكرة التعاون على تحقيق التواصل الثقافي والاقتصادي مع دول العالم وفتح الأفاق التصديرية للمحافظات في الأسواق الخارجية والمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية وإعداد البرامج التأهيلية والتدريبية للقيادات في المحافظات للتوعية بالأبعاد الدولية والإقليمية ذات الصلة.

واتفق الشريف وزهران، على تشكيل لجنة مشتركة لوضع برنامج عمل للفاعليات والأنشطة المشتركة المطلوب تنفيذها واتخاذ جميع الإجراءات لوضعها موضع التنفيذ.

حضر توقيع مذكرة التعاون قيادات من الوزارة والمجلس.​