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رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى 23 يوليو

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب يهنئ بذكرى 23 يوليو

01:32 م السبت 22 يوليو 2017

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى 23 يوليو

على عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، التي تحل غدًا الأحد.

ونصت البرقية علي: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الثالث والعشرين من يوليو من كل عام يحتفل الشعب المصري بذكرى ثورة يوليو المجيدة، تلك الثورة التي قادها الزعيم خالد الذكر ابن البار جمال عبد الناصر".

وتضمنت البرقية: "إن البيان الأول للثورة الذى حملته أمواج الأثير فى هذا اليوم العظيم، هز ضمير كل وطنى، فوقف الشعب يحمى الثورة المباركة، ويمتلك إرادته وكرامته، وكانت البداية لتطبيق ما جاءت به الثورة من مبادئ، أخصها القضاء على الاقطاع وإنهاء الاستعمار، وإقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش وطنى قوى، دون إراقة قطرة دم واحدة".

وجاء بالبرقية: "إن عظمة هذه الثورة تكمن فى تجذرها فى ذاكرة المصريين والشعوب التى عانت من الاستعمار فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وبلوغ تأثيراتها ومبادئها فى بناء حركة عدم الانحياز. واسمح لي يا سيادة الرئيس باسمي واسم نواب المجلس أن أهديكم خالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الجليلة على قلب كل مصري، متمنيين لسيادتكم تحقيق مقاصدكم وسعيكم لبلوغ شعب مصر العظيم أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان".

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