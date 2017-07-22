أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"الصحة": تكليف 7 آلاف و45 طبيبا بشريا بجميع محافظات الجمهورية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الصحة": تكليف 7 آلاف و45 طبيبا بشريا بجميع محافظات الجمهورية

01:50 م السبت 22 يوليه 2017

وزارة الصحة والسكان

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من تكليف 7 آلاف و45 من الأطباء البشريين خريجي دفعة ديسمبر 2015، كما تم تكليف 8 آلاف و603 من الفنيين بجميع الشعب وكليات التمريض الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم ضمن حركة تكليف مارس 2017.

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة لشئون التكليف الدكتورة سحر حلمي - في تصريح اليوم السبت - أنه تم الانتهاء من حركة النيابات حيث بلغ عدد نيابات الصحة 1742، فيما بلغ عدد نيابات التعليمي 276.

وأضافت أنه تم عقد 11 لجنة للتكليف خلال الفترة من 1/3/2017 حتى 13/6/2017، وذلك للنظر في الطلبات المقدمة من الأطباء البشريين بتعديل تكليفهم داخل وخارج وحدات الوزارة وعددهم 1072، كما تمت الموافقة على إلغاء تكليف 130 طبيبا بناء على طلبهم.

وطالبت الوزارة، الأطباء بالالتزام بقواعد احتياجات الوزارة السابق الإعلان عنها خلال التسجيل، وذلك لمراعاة وضمان التغطية الصحية لجميع محافظات الجمهورية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة: 2150 سيارة إسعاف مجهزة و10 لنشات نهرية وطائرتين مروحيتين في

    أخبار

  • الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

    أخبار

  • الصحة: 57 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع بتكلفة 139 مليون

    أخبار

  • الصحة: وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين في اشتباكات جزيرة الوراق

    أخبار

إعلان

e7b578faa4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي

روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا

روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا

مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي

مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟