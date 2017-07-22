"الصحة": تكليف 7 آلاف و45 طبيبا بشريا بجميع محافظات الجمهورية

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من تكليف 7 آلاف و45 من الأطباء البشريين خريجي دفعة ديسمبر 2015، كما تم تكليف 8 آلاف و603 من الفنيين بجميع الشعب وكليات التمريض الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم ضمن حركة تكليف مارس 2017.

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة لشئون التكليف الدكتورة سحر حلمي - في تصريح اليوم السبت - أنه تم الانتهاء من حركة النيابات حيث بلغ عدد نيابات الصحة 1742، فيما بلغ عدد نيابات التعليمي 276.

وأضافت أنه تم عقد 11 لجنة للتكليف خلال الفترة من 1/3/2017 حتى 13/6/2017، وذلك للنظر في الطلبات المقدمة من الأطباء البشريين بتعديل تكليفهم داخل وخارج وحدات الوزارة وعددهم 1072، كما تمت الموافقة على إلغاء تكليف 130 طبيبا بناء على طلبهم.

وطالبت الوزارة، الأطباء بالالتزام بقواعد احتياجات الوزارة السابق الإعلان عنها خلال التسجيل، وذلك لمراعاة وضمان التغطية الصحية لجميع محافظات الجمهورية.​