عاملان وراء سرقة 400 ألف جنيه و4 آلاف دولار من مكتب حسابات بالأزبكية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، لغز سرقة مبالغ مالية من مكتب حسابات خاصة بمنطقة الأزبكية؛ وأفادت التحريات أن وراء الواقعة عاملين في المكتب.

تلقى العميد محمود القاضي مأمور قسم شرطة الأزبكية، بلاغًا من، أندرو فيكتور، 31 سنة، محاسب بمكتبة الطلبة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ 400 ألف جنيه، و 4190 دولارا، و 620 جنيها استرلينيا، و 3820 يورو، وهاتفا محمولا من داخل مكتب حسابات خاص بالمكتبة عمله، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بباب الشرفة، وكسر بدولاب ودرج خاصين في المكتب.

وبفحص العاملين الحاليين والسابقين بالمكتبة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "عبد الله.خ" 19 سنة، و "محمود.ع"، 19 سنة، وهما عاملان بالمكتبة.

تمكن الرائد إسلام سمير معاون مباحث القسم، برفقته قوة من ضباط المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر نافذة الشرفة".

وأضاف المتهم الأول أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية فى مكتب المحاسبة الذي يعمل فيه خطط لسرقتها، واستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه على النحو المشار إليه.

وأرشد المتهمان عن مكان إخفاء المسروقات بمحل سكنهما، واعترفا أنهما أنفقا جزءا من المبال المستولى عليها.