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منتخب المحليين يرفض مشاركة صفقات الأهلي والزمالك بالكأس

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منتخب المحليين يرفض مشاركة صفقات الأهلي والزمالك بالكأس منتخب المحليين يرفض مشاركة صفقات الأهلي والزمالك بالكأس

التحرير

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رفض الجهاز الفني لمنتخب للمحليين، مشاركة الصفقات الجديدة مع الفرق التي تخوض قبل نهائي كأس مصر للموسم الحالي.

وأكد هاني رمزي المدير الفني للمنتخب لمسئولي اتحاد الكرة ان هناك العديد من اللاعبين في سينضمون للأهلي والزمالك وفي حالة انضمامهما لن يتمكن المنتخب من ضمهم وبالتالي فمن الأفضل عدم مشاركة الصفقات الجديدة مع القطبين في لقاءات الكأس.

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من جانبه كشف طارق السعيد المدرب العام للمنتخب، أن الجهاز الفني سيضم محمد فاروق لاعب المقاولون لمعسكر الفراعنة بعد غدٍ، وذلك تحسبًا لإصابة أي عنصر خلال فترة المعسكر، ليكون اللاعب بديلًا جاهزًا خاصة وأنه انضم في المعسكر الماضي.

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التحرير

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