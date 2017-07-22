بالصور| حفيد مبارك يجتاز اختبارات الأهلي في حضور والده

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اجتاز عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، اليوم السبت، اختبارات ناشئين النادي الأهلي الخاصة بالموسم الحالي والتي تقام بفرع بمدينة نصر.

ورافق علاء مبارك، نجله عمر، لخوضه غمار اختبارات قطاع الناشئين الخاصة بالموسم الحالي في النادي الأهلي.

وكان قد أعلن النادي الأهلي في وقت سابق عن بدء الاختبارات في قطاع الناشئين الخاصة بالموسم الحالي، ويبلغ قيمة الاستمارات الخاصة بالاختبارات وقيمتها 10 جنيهات في فرعي النادي الأهلي بالجزيرة ومدينة نصر ابتداء من 4 يوليو من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.(طالع التفاصيل)

يذكر أن عمر ظهر مؤخرًا برفقة عدد من نجوم كرة القدم، منهم الألماني ماريو جوتزه نجم بوروسيا دورتموند، و ستيفان شعراوى لاعب روما.

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