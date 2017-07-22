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رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر الاحتلال من مخططات تهديد وتهويد المسجد الأقصى

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر الاحتلال من مخططات تهديد وتهويد المسجد الأقصى

01:57 م السبت 22 يوليه 2017

رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر الاحتلال من مخططات تهديد وتهويد المسجد الأقصى

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله

القاهرة – (مصراوي):

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، دول العالم وقواه المؤثرة خاصة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل والفاعل لنجدة القدس وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا فيها، الذين يمارس جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضدهم أبشع أعمال القتل والتنكيل.

وحذرالحمد لله، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، السبت، حكومة الاحتلال من مغبة الاستمرار في مخططات تهديد وتهويد المسجد الأقصى، وزرع البوابات الإلكترونية على مداخله للتضييق على المصلين فيه، ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وكرامة".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني قال كلمته " لنا السيادة الأولى على مقدساتنا، وستبقى القدس، القبلة والبوصلة التي تقودنا دائما إلى وحدتنا وإلى تلاحمنا وتشبثنا بأرضنا وبتراثها وبمقدساتها".
وقتل ثلاثة فلسطينيين الجمعة وأصيب 450 آخرون خلال مواجهات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين بعد صلاة الجمعة.

جاءت الاشتباكات مع ارتفاع حدة التوتر إثر الإجراءات الأمنية التي فرضتها قوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى منها وضع آلات لكشف المعادن عند مداخله ما أثار غضب المصلين والقيادة الفلسطينية.

وفي نهاية اليوم، قتل ثلاثة إسرائيليين طعنا في مستوطنة بالقرب من رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

كما أصيب إسرائيلي آخر في الهجوم الذي وقع بمستوطنة حلاميش، وقال جيش الاحتلال إن قوات الأمن أطلقت الرصاص على المهاجم وألقت القبض عليه.

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مصراوي Masrawy

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