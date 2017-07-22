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بالصور.. افتتاح فعاليات الدورة التدريبية "معًا في خدمة الوطن" لـ"القومي للمرأة" بالمنيا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح فعاليات الدورة التدريبية "معًا في خدمة الوطن" لـ"القومي للمرأة" بالمنيا

02:01 م السبت 22 يوليه 2017

فعاليات الدورة التدريبية

المنيا - ريمون الراوي:

افتتح عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم السبت، فعاليات الدورة التدريبية "معًا.. في خدمة الوطن"، التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بمجمع القوات المسلحة في المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن سند، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، والدكتورة صفاء الباز، مدير المركز الإقليمى للتدريب على تنظيم الأسرة والصحة الإنجانبية بجامعة عين شمس، والدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الثلاثين، وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة.

تُعقد جلسات الحوار بالدورة التدريبية على مدار يومين خلال الفترة من 22 يوليو حتى 23 يوليو، وتتضمن مناقشة عدد من الموضوعات التى لها دور بارز ومهم في حياة المرأة المصرية، وأهمها "الصحة إنجازات وتحديات (أساليب الوقاية)، حق المرأة في بيئة آمنة خالية من العنف، آداب الحوار والاختلاف والقبول الإنسانى، والتواصل وتطوير الرسائل".

تهدف الدورة لوضع خطة العمل وخريطة للتحرك نحو مستقبل أفضل يُعظم من دور المرأة المصرية ويُعلى من شأنها وإطلاق حملة طرق الأبواب "معًا.. في خدمة الوطن"، وعودة العادات والتقاليد الإيجابية "احترام الكبير، حُسن الجيرة، احترام المجتمع المحيط، مناقشة أضرار الزواج المبكر، المسئولية المجتمعية، قيمة العمل والإنتاج، التعرف على الخدمات الاجتماعية والتدابير التي تتخذها الدولة للتخفيف من آثار القرارات الاقتصادية على محدودي الدخل، وإعادة النظر في استهلاك الطاقة والمياه ومناقشة سُبل ترشيد الاستهلاك".

وأكد المحافظ الدور العظيم للمرأة في خدمة المجتمع والنهوض به، فالمرأة نصف المجتمع، ولها دور بارز ومؤثر في خلق جيل واعٍ من الأسوياء قادر على العطاء وحب الوطن، لأنها تعتبر القوة الضاربة للمجتمع في كل الأوقات.

ورحب المحافظ بمبادرة "امرأة صعيدية تستطيع" والمزمع تنفيذها بقرية البرجاية خلال الفترة المقبلة، حيث اعتمد المحافظ حوالي 5 ملايين جنيه، لإنشاء وتطوير 20 منزلًا للأسر الأكثر احتياجًا، ورصف الطرق بالقرية، ووجه الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني وجميع المديريات بالمحافظة كالصحة والجامعة والتضامن الاجتماعي، التي تشارك في التوعية والتنمية للمجتمع.

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