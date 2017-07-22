ترامب: نيويورك تايمز الفاشلة أحبطت محاولتنا قتل البغدادي

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الذي أوردت فيه عدم وجود أدلة مؤكّدة على مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي.

وغرّد ترامب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: "نيويورك تايمز الفاشلة أحبطت مُحاولة الولايات المتحدة قتل واحد من أخطر المطلوبين الإرهابيين، البغدادي"، واصفًا أجندة الصحيفة المتعلقة بالأمن القومي بأنها "مريضة".

وكانت الصحيفة نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض إنه "لا توجد أدلة على وفاة البغدادي بعد ثلاث سنوات من الحرب، التي قادتها الولايات المتحدة على تنظيم داعش في سوريا والعراق".

وقالت الصحيفة إنه في كل أسبوعين، تعلن القيادة المركزية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مقتل أحد قادة التنظيم خلال غارة جوية، آخرهم كان تركي البنعلي، الذي يعتبر مفتي التنظيم، إذ قُتل في غارة شنها الطيران الأمريكي على مواقع تابعة للتنظيم في سوريا يوم 31 مايو الماضي، وكذلك قُتل معه سمير إدريس، الذي يعتبر ممولا أساسيا لهجمات داعش حول العالم.

وأضافت أنه "منذ انطلاق الحملة لمكافحة داعش في أغسطس عام 2014، ظهرت العديد من التقارير التي تحدثت عن مقتل البغدادي، إلا أنها لم تكن صحيحة".

كانت وزارة الدفاع الروسية قالت مؤخرًا إن طائراتها ربما تكون قد تمكنت من قتل البغدادي خلال استهداف اجتماع لقادة التنظيم خارج مدينة الرقة السورية، التي يسيطر عليها التنظيم، 16 يونيو الفائت.

ورفعت موسكو من تقديراتها بشأن مقتل البغدادي، حينما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرمولوتوف أن بلاده تتأكد بشكل متزايد من أن الطائرات الروسية نجحت في قتل البغدادي.

فيما أعلنت واشنطن أنها تفحص تقارير وردتها تتحدث عن مقتل البغدادي، مشيرة إلى أن آخر ما ظهر للبغدادي كان تسجيلا صوتيا، في نوفمبر الماضي، حث فيها مقاتليه على الصمود أمام الهجوم العراقي بدعم أمريكي لاستعادة مدينة الموصل.

ووفقًا للصحيفة، قال العقيد ريان ديلون المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إنه لا يزال غير متأكد هل البغدادي ما زال على قيد الحياة أم لا، مبينًا أن وجوده أو عدم وجوده لا يؤثر على ما يحدث حالياً في الرقة أو الموصل.

وأضافت الصحيفة: "المسؤولون العسكريون الأمريكيون قالوا إنهم لا يمانعون من أن يتمكن الروس من قتل البغدادي؛ فهو في الواقع ميت"، بحسب تعبيرهم.