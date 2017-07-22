إيران تعلن احتجاز زورق صيد سعودي بمياهها الإقليمية

بوشهر (إيران) - (د ب أ):

أعلن مسؤول إيراني ،اليوم السبت، عن احتجاز زورق صيد سعودي في المياه الإقليمية الإيرانية.

وقال اردشير ياراحمدي، مدير العلاقات العامة في مؤسسة الثروة السمكية بمحافظة بوشهر جنوبي إيران ، إن قوات المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الإيراني أوقفت، يوم امس الجمعة، زورقا سعوديا للصيد، بالقرب من جزيرة فارسي في مياه المحافظة.

وأضاف ،في تصريح لوكالةالأنباء الإيرانية (إرنا) أن الحرس الثوري اعتقل خمسة أشخاص يحملون الجنسية الهندية كانوا علي متن الزورق تمهيدا للتحقيق معهم.

وصرح ياراحمدي، بأن زورق الصيد هذا، هو الثاني للسعودية، الذي ينتهك مياه إيران الإقليمية خلال الشهر الحالي.

يشار إلى أن العلاقات بين السعودية وإيران مقطوعة منذ مطلع العام الماضي عقب قيام متظاهرين إيرانيين باقتحام سفارة والقنصلية السعودي في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد عقب اعدام رجل الدين الشيعي النمر باقر النمر ضمن 47 شخصا آخرين ادينوا بالإرهاب.