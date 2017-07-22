عاملين وراء سرقة 400 ألف جنيه و4 آلاف دولار من مكتب حسابات بالأزبكية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، لغز سرقة مبالغ مالية من مكتب حسابات خاصة بمنطقة الأزبكية؛ وأن وراء ارتكاب الواقعة عاملين بالمكتب.

تلقى العميد محمود القاضي مأمور قسم شرطة الأزبكية، بلاغًا من، أندرو فيكتور، 31 سنة، محاسب بمكتبة الطلبة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ 400 ألف جنيه، و 4190 دولار، و 620 جنيه استرليني، و 3820 يورو، وهاتف محمول من داخل مكتب حسابات خاص بالمكتبة عمله، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بباب الشرفة، وكسر بدولاب ودرج خاصين بالمكتب.

وبفحص العاملين الحاليين والسابقين بالمكتبة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "عبد الله.خ" 19 سنة، و "محمود.ع"، 19 سنة، عاملين بالمكتبة.

تمكن الرائد إسلام سمير معاون مباحث القسم، برفقته قوة من ضباط المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر نافذة الشرفة".

وأضاف المتهم الأول أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بمكتب المحاسبة عمله خطط لسرقتها، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه على النحو المشار إليه.

تم بإرشادهما ضبط المسروقات بمحل سكنهما على "378 ألف جنيه، و 4180 دولار أمريكي، و620 جنيهًا استرليني، و3820 يورو، وهاتف محمول، واعترفا بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، جاري تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.