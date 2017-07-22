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ضبط سائق ادعى سرقة سيارة نقل لابتزاز صاحبها في العياط

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مصراوي Masrawy

ضبط سائق ادعى سرقة سيارة نقل لابتزاز صاحبها في العياط

01:42 م السبت 22 يوليو 2017

ضبط سائق ادعى سرقة سيارة نقل لابتزاز صاحبها في العياط

مديرية أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم السبت، في كشف حقيقة السطو على سيارة نقل بمركز العياط، وتبين عدم صحة البلاغ.

تلقى اللواء مصطفى العناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، بلاغًا من أحمد طارق، 19 عامًا، سائق، أنه أثناء سيره بسيارة نقل بطريق جبل طهما متوجها إلى أحد المصانع، اعترض طريقه شخصان يستقلان دراجة نارية، وبحوزتهما أسلحة نارية، استوليا منه على السيارة ومبلغ ألف جنيه وهاتف محمول، وفرا هاربين.

وكشفت تحريات العقيد محمد حامد، مفتش مباحث البدرشين والعياط، عدم صحة البلاغ، واختلاق السائق تلك الواقعة لابتزاز مالك السيارة "رمضان فتحي"، 41 عاما، صيدلي، ومساومته على دفع 150 ألف جنيه نظير استرداد السيارة.

وتمكن العميد عبد الحميد أبو الخير، مأمور قسم العياط، من ضبط السائق، وأقر باختلاقه الواقعة، وأرشد عن السيارة بقطعة أرض فضاء بجوار المجزر الآلي بدائرة قسم الوراق.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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