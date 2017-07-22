عمال أسمنت طرة المفرج عنهم محرومون من العودة للعمل لـ«دواع أمنية»

التحرير

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ساعات قليلة وتنتهي مدة العقوبة التي أصدرتها محكمة جنح مستأنف المعادي، ضد 32 عاملًا من شركة أسمنت طرة، الذين تم الحكم عليهم بالحبس شهرين لاتهامهم بالتعدي على قوات الأمن والبلطجة.

وينتظر العمال أزمة أخرى بعد خروجهم من السجن، إذ يخشون عدم عودتهم للعمل مرة أخرى.

محام: سنطعن على الحكم حتى نطالب بعودة العمال

يقول عمرو محمد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن العمال لن يستطيعوا العودة للعمل بعد أن صدر الحكم في اتهامهم بالتعدي على قوات الأمن، وهي جريمة تُخِل وتمنع العامل من ممارسة واستئناف عمله، ما دام تم الحكم عليه فيها بالإدانة.

وأكد عمرو في تصريحات لـ«لتحرير» أنهم بصدد الإعداد لمذكرة نقض للحكم الصادر ضد العمال، حتى يتسنى لهم المطالبة بعودتهم للعمل أو صرف مستحقاتهم المالية عن فترات عملهم بالشركة، وفقًا لما ينص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأشار عمرو إلى أن مدة العقوبة التي يقضيها العمال تنتهي اليوم السبت، بعد مرور شهرين كاملين وفقًا للحكم الصادر بمحكمة جنح مستأنف المعادي.

قانون لا ينصف العمال

من جانبه أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن الحكم الذي اعتصم العمال من أجل تنفيذه لا يقتصر على قطاع الأمن فقط، بل يمتد أثره لعمال الشحن والتفريغ ليشمل نحو 800 عامل.

وعن الموقف القانوني للعمال بقانون العمل، أوضح خليفة في تصريحات لـ«التحرير» أن القانون اعتبر حبس العمال في اتهامهم بالتعدي على قوات الأمن إخلالا بواجبات العمل، ومن ثم فهي تهمة مخلة بالشرف لا تعطي العمال الحق في العودة أو المطالبة بصرف المستحقات.

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لكنه أشار إلى الدور الذي ستقوم به النقابة، حيث أكد أنها سترفع دعوى لمطالبة إدارة الشركة بعودتهم للعمل، لأنهم واجهوا اتهامات باطلة بسبب اعتصامهم السلمي ومطالبتهم بتنفيذ حكم قضائي، ولم يتم إثبات الاعتداء الذي جاء بالاتهامات الموجهة للعمال، بدليل تخفيض مدة العقوبة على العمال من 3 سنوات إلى شهرين حبسا.

وعن إمكانية سماح الشركة للعمال بالعودة للعمل، علَّق خليفة: تعاملت مع أسمنت طرة كثيرًا، وأؤكد لك أنها لن تسمح لهم بالعمل حتى مع مقاول من الباطن آخر، أو حتى الدخول من باب الشركة ثانية، وهذا من خلال خبرتي وتعاملي معهم.

عمال يتفاوضون لعودة زملائهم

ويقول مصدر من العمال الحاليين بالشركة إنهم حاولوا التفاوض لعودة زملائهم للعمل، إلا أن الشركة رفضت، وأكدت "عدم عودتهم لدواع أمنية"، وأن الشركة لن تصرف لهم قيمة المستحقات المالية عن فترات عملهم التي تتجاوز السنوات العشر.

ويؤكد عامل آخر أن الشركة الجديدة التي تسلمت قطاع الأمن تسعى لتحرير عقود جديدة بديلة لعقود شركة عثمان أحمد عثمان، حتى لا يكون لهم الحق في المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر بأحقيتهم في المساواة بعمال الشركة.

اتحاد العمال سيتدخل أيضا

ومن جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يوضح عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن العمال ليس لهم الحق في العودة للعمل، أو مطالبة الإدارة بأية مستحقات، لأنهم تابعون لشركة عثمان أحمد عثمان، وتم إنهاء تعاقدها واستبدال شركة تمكين للخدمات الأمنية بها.

وأكد الجمل في تصريحات لـ«التحرير» أنه تم الاتفاق في أثناء المفاوضات التي قامت بها النقابة على توفير فرص عمل للعمالة بالشركة الجديدة إلا أنهم رفضوا، مشيرًا إلى أنه تم صرف مستحقات مالية لعدد من العمال بقيمة تتراوح بين 50 و40 ألف جنيه، بالإضافة إلى 17 عاملًا وقعوا عقودًا جديدة مع إدارة تمكين.

ونوه الجمل بأن النقابة ستتفاوض مع إدارة الشركة الجديدة حتى تعود للعمل خاصة بعد أن تركت شركة عثمان أحمد عثمان القيام بأعمال الأمن بأسمنت طرة، وذلك لعدم توافر الشروط اللازمة للقيام بمهام تأمين الشركة.

وعن رغبة النقابة في عودة العمال للعمل، علَّق الجمل قائلًا: ليس لدينا مانع في عودتهم، لكن علينا التفاوض لأننا الآن لا نطالب بحق ثابت للعمال بعد وجود شركة جديدة.