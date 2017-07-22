التنقيب عن البترول بالبحر الأحمر لأول مرة بعد اتفاقية تيران وصنافير

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بدأت وزارة البترول للمرة الأولى فى تاريخها نشاطها البترولى فى منطقة البحر الأحمر، بعد الانتهاء من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمتوقع أن تشهد اكتشافات ضخمة خاصة أنها منطقة بكر ولم تشهد نشاطًا بتروليًّا من قبل باستثناء خليج السويس.

وأشارت تقديرات أعدتها هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية إلى امتلاك مصر نحو 6 مليارات برميل من الزيت الخام و23 مليار برميل مكافئ من الغاز الطبيعى بالمياه الاقتصادية بالبحر الأحمر، إضافة إلى احتياطيات مصر المتوقعة من الغاز والزيت الصخرى بالمناطق البرية بجنوب مصر، التى تقدر بنحو 8 مليارات برميل مكافئ.

وقال وزير البترول المهندس طارق الملا، إن المنطقة ستمكن قطاع البترول المصرى من طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر، وهو ما لم يكن ممكنًا دون ترسيم الحدود البحرية.

وأضاف وزير البترول فى تصريحات له، أن مصر سيكون لها ترسيم نهائي للحدود مع اليونان وقبرص في وقتٍ قريب؛ لانتهاء مصر من ترسيم حدودها مع قبرص وقاب قوسين أو أدنى من إنهاء ترسيم حدودها مع اليونان، وأن السعودية لديها اكتشافات في البحر الأحمر، واتفاق الترسيم معها يسمح لمصر بإجراء المسح في البحر الأحمر.

وأوضح أن السعودية لديها اكتشافات في البحر الأحمر، ولم يكن لمصر أن تقوم بهذا العمل، ولكن مع ترسيم الحدود أصبح يسمح لها بالدخول في أعمال المسح بمنتصف المنطقة الواقعة بالبحر الأحمر بين البلدين، وتتولى هذه المهمة شركة «شلمبرجير» الألمانية، باستخدام أفضل معدات في العالم، حسب تعبيره.

وتابع: "المسح سيقع على المنطقة بين درجة 22 حتى 28 بالبحر الأحمر بإجمالي مساحة 55 كيلومترًا مربعًا، والشركات قدمت عروضًا جيدة لأن المملكة بها اكتشافات".

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وأوضح أن المسح يمنح مصر قراءات للدخول في مرحلة الاستكشافات الفعلية، وبالتالي ستكون جاهزة لطرح هذه المزايدات والخدمات، خاصة أن الشركة الأمريكية ستضخ استثمارات بقيمة 750 مليون دولار، لأنها ستستفيد بهذا المبلغ، لأنهم سيبيعون النتائج والمعلومات.

وذكر أن كل الإنتاج في مصر سواء من الغاز أو البترول، يأتي من مناطق البحر المتوسط، وحتى دلتا النيل والصحراء الشرقية وخليج السويس وشرق الصحراء الغربية، أما الحدود مع السودان، جنوب الصحراء الغربية، فهي مناطق «بِكر» لم يتم العمل فيها بعد؛ لعدم توافر المعلومات الكافية عنها.

وأعلنت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، طرح أكثر من مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وقال الدكتور شريف سوسة رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، إنه أصبح بإمكان الشركة تسويق منطقة المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر بصورة أفضل، لشركات البحث العالمية، وذلك بعد الحصول على بيانات جيوفيزيقية -أعمال المسح السيزمى- لهذه المنطقة، بمعاونة شركاء ذوى خبرات عريقة.

ووقعت شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول مع شركتى شلمبرجير الأمريكية وتى جى إس الإنجليزية عقدين جديدين لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر، باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار.