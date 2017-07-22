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حزب المؤتمر: الجيش المصرى انحاز لإرادة الشعب منذ ثورة 23 يوليو

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مصراوي Masrawy

حزب المؤتمر: الجيش المصرى انحاز لإرادة الشعب منذ ثورة 23 يوليو

01:31 م السبت 22 يوليو 2017

حزب المؤتمر: الجيش المصرى انحاز لإرادة الشعب منذ ثورة 23 يوليو

حزب المؤتمر برئاسة عمر المختار صميدة

كتبت-مروة شوقي:

هنأ حزب المؤتمر برئاسة عمر المختار صميدة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وجموع مؤسسات الدولة والشعب المصرى، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الحزب - فى بيان له أصدره اليوم السبت- إن هذه المناسبة التاريخية لا يمكن للشعب المصرى أن ينساها وستظل حاضرة فى وجدانه بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة داخل ، إضافةً الى تأثيرها الإيجابى على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية .

وأشار رئيس الحزب، إلى أن الشعب لا يمكن أن ينسى السجل الناصع والدور التاريخى لقواته المسلحة، التي لا تتوانى لحظة ليس فى الدفاع عن مصر وشعبها فقط ولكن تساهم أيضا فى معركة البناء والتنمية فى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة.

وأوضح حزب المؤتمرفي بيانه، أن دور القوات المسلحة المصرية الباسلة استمر فى الانحياز لإرادة الشعب المصرى منذ ثورة 23 يوليو عام 1952 وحتى ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، اللتان جسد فيهما الجيش أسمى معانى الإخلاص للوطن، والوقوف إلى جانب الإرادة الشعبية.

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مصراوي Masrawy

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