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الأرصاد: طقس الأحد مائل للحرارة والقاهرة تسجل 36 درجة

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الأحد مائل للحرارة والقاهرة تسجل 36 درجة

01:26 م السبت 22 يوليو 2017

الأرصاد: طقس الأحد مائل للحرارة والقاهرة تسجل 36 درجة

كتبت- مادي غيث:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقسُ مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار علي الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وأن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلاً.

كما توقعت الهيئة، في بيانها الصادر، السبت، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، على أن تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب البلاد وجنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتضمنت توقعات الهيئة، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يرتفع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطرب فيما بين مترين ومترين ونصف وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

الصغرى العظمى 

القاهرة 25 36 

الإسكندرية 26 31 

مطروح 22 31 

بورسعيد 25 32 

دمياط 25 32 

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 24 36 

السويس 25 37

العريش 22 33 

نخل 21 35

طابا 24 36 

الطور 26 37 

مرسى علم 29 38 

الغردقة 29 42 

شرم الشيخ 29 42 

رفح 21 32 

كاترين 19 36 

سيوة 25 35

المنيا 24 36

الفيوم 25 36 

رأس سدر 27 39

أبوسمبل 26 40

وسط الدلتا 25 36 

أسيوط 25 37 

سوهاج 27 39

الأقصر 27 41 

أسوان 29 42 

شلاتين 29 38 

حلايب 30 36 

الوادى الجديد 24 42

قنا 26 39 

نويبع 29 37 

السلوم 20 29​

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