مفتي الجمهورية يهني السيسي والشعب بذكرى 23 يوليو

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة التى توافق غدا الأحد.

وقال مفتى الجمهورية، فى بيانه الذى أصدره اليوم السبت: تتقدم دار الإفتاء المصرية بخالص التهانى القلبية للشعب المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التي سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت الأهداف التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين؛ لتؤكد انحياز الجيش للشعب المصرى والوقوف بجانبه دائما للعبور بالوطن إلى بر الأمان .

وأكد أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصين الذي قدم ولا يزال يقدم العديد من التضحيات والفداء والملاحم وكل ماهو غال ونفيس من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصرى، ولا يزال يقوم بدوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والغدر والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة .

وأوضح مفتي الجمهورية أن ثورة 23 يوليوتعكس ثقة الشعب المصري بقواته المسلحة قادة وضباطا وأفرادا، بما يمثل الحقيقة التى تدعمها الأيام وتزيدها العقود الزمنية ثباتًا في أعماق الأرض المصرية كالشجرة الطيبة التى تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها.

ودعا الشعب المصري إلى استلهام روح ثورة 23 يوليو 1952 في هذا الوقت الذي تمر فيه مصر بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف كافة أبنائها، وتتطلب العمل بإخلاص وتفان من أجل رفعة مصر وتقدمها، سائلا الله تعالى أن يحفظ مصر والمصريين، وأن يرد عنها كيد الكائدين،ومكر الماكرين وأن يديم عليها نعمةَ الأمن والأمان.

وأكد علام على ضرورة استمرار ملحمة التكاتف بين أفراد الشعب المصرى وقواته المسلحة وأجهزة الشرطة، حتى تندحر تنظيمات وجماعات الإرهاب التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى المنطقة، داعيًا الشباب وجموع المواطنين إلى تقديم الغالي والنفيس وبذل الجهد والكد حتى تصل مصر إلى بر الامان تحتل مكانتها اللائقة بين الأمم.