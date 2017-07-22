محافظ القاهرة يتفقد تطوير مستشفى الجمعية الشرعية للأورام والحروق

كتبت- ندى الخولي:

تفقد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أعمال تطوير مستشفى الجمعية الشرعية للأورام والحروق بتقسيم أحمد عرابي.

وأكد المحافظ، خلال جولته بالمستشفى على أهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الأهلية الجادة في مساعدة الجهات الرسمية بالدولة لتنفيذ مشروعاتها التنموية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوي معيشتهم.

ولفت المحافظ، إلى أن الجمعية الشرعية والتي تعمل في مصر منذ ما يقرب من 105 عامًا لها العديد من المساهمات الجيدة في مجال الرعاية الطبية والصحية المقدمة للمواطنين وتقدم نموذجًا يحتذى به بين الجمعيات الأهلية في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية المنظمة والتي تقدم مساعدات للمواطنين غير القادرين.

وتفقد المحافظ، أقسام المستشفى الذي يقدم خدماته بالمجان للمواطنين وتشمل أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الطبيعي وقسم للحروق والرعاية المركزة وقسم للعلاج الإشعاعي إلى جانب أقسام العمليات والرعاية المتوسطة.

رافق المحافظ خلال الجولة، حسام الخطيب، مدير مديرية الشئون الصحية، وفرج إبراهيم سليمان، مدير مديرية التضامن بالقاهرة، وخالد غريب، رئيس حي النزهة، وعبد الفتاح البربري، رئيس الجمعية الشرعية.