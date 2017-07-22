"سعفان": 140 ألف جنيه مستحقات الورثة الشرعيين لمواطن توفي في ايطاليا

كتبت- نورا ممدوح:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات للمستشار العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، بسرعة إنهاء مستحقات الورثة الشرعيين لأسرة المواطن أشرف حامد المكاوي المتوفي بميلانو في 16 مارس الماضي.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم السبت، تلقى الوزير تقريرًا عاجلًا من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلي أنه تم انهاء مستحقات الورثة الشرعيين لأسرة المواطن بناء علي تفويض منهم، وبلغت الدفعتين الأولي والثانية 7 ألاف يورو قبل خصم المصاريف البنكية، وبذلك يصل إجمالي المبلغ بالجنيه المصري إلى حوالي 140 ألف جنيه سيتم إرساله خلال يومين وتسليمه لأسرة المواطن عن طريق الوزارة.

وأشار عمران إلى أن مكتب التمثيل العمالي تواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي لبحث مستحقات المواطن المتوفي وتبين أنه لا يستحق معاشا كاملًا بل يستحق مكافأة لمرة قدرها 1200 يورو أي بما يعادل 24 ألف جنيه مصري، إلا أن قانون التأمينات ينص علي أن الذي يستحق هذه المكافأة هم: الزوجة أو الأولاد القصر أو القصر ومازالوا بالتعليم أو الوالدين وبما أن المواطن المتوفي لم يكن متزوجا ووالداه متوفيان فلا أحد يستحق هذه المكافأة.​